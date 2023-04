Heerlijke goal van Alexis Saelemaekers is kers op de taart in ruime zege van Milan bij leider Napoli

Bekijk de heerlijke goal van Alexis Saelemaekers

Uitgekookt Milan mept Napoli tegen het canvas

Napoli tegen AC Milan was het duel tussen de toekomstige en de uittredende kampioen. Verrassend genoeg was het Milan dat voetballes gaf, al was het vooral een les in efficiëntie.

Brahim Diaz, concurrent van Charles De Ketelaere, toverde met zijn voeten en schotelde eerst Rafael Leão de 0-1 (heerlijk over de keeper gelepeld) en scoorde daarna zelf de 0-2.



Milan zag na de dubbele voorsprong af onder de druk van Napoli, dat goalgetter Osimhen miste. Ook na de rust ging de Napolitaanse storm niet liggen, zo moest doelman Maignan zelfs zijn hoofd ervoor leggen.



Maar aan de overkant had Leao een begenadigde dag. Na een balverovering van Tonali haalde hij zijn typische sleepbeweging nog eens boven en ramde de 0-3 in doel. De Portugees had niet meer gescoord sinds 14 januari.



Bij Napoli was de veer gebroken en dat was het sein voor Alexis Saelemaekers om de schijnwerpers op te eisen. Eerst schatte Giroud zijn assist niet naar waarde en dus nam de Belg het heft zelf in handen. Na een knappe dribbel legde hij de 0-4 in het mandje.



Saelemaekers, in een mislukt experiment bij de Rode Duivels als linksachter geposteerd, excelleerde in een vrije rol vanaf de rechterflank en kwam nog 2 keer dicht bij een tweede goal. In de slotfase mochten Divock Origi en De Ketelaere nog invallen.