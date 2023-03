Lefevere over verbod op gokreclame: "Lotto ontspringt de dans, dat is oneerlijke reclame"

Het verbod op reclame treedt in werking vanaf 1 juli van dit jaar, maar zal pas geleidelijk aan zichtbaar worden. Professionele sportteams mogen nog tot eind december 2027 reclame maken op shirts. Het logo wordt echter vanaf 1 januari 2025 al redelijk aan banden gelegd. Zo wordt dat beperkt qua omvang en plaats.

Maar verschillende sportactoren stappen naar de rechtbank tegen het totaalverbod. Het gaat om de Pro League, de Basketliga, drie wielerploegen en de organisator van de Open Europese tenniskampioenschappen in Antwerpen.



Een van de wielerteams, is de ploeg van Patrick Lefevere. "We zijn zelf voorstander van verscherpte maatregelen, zoals een verbod op gepersonaliseerde reclame of het inzetten van sportidolen om reclameboodschappen te verkondigen. Maar een totaalverbod op gokreclame schiet het doel voorbij", meent hij.

"Meer nog, het heeft een averechts effect. Want een totaalverbod op gokreclame voor sportweddenschappen verzwakt ontegensprekelijk de Belgische sportsector. Als organisatoren van topsportevenementen en straffe competities verliezen we financiële slagkracht. Daar treffen we niet alleen onze clubs of teams mee, maar ook de fans."

"We hopen via de rechtbank ons gelijk te krijgen. Het dossier moet herbekeken worden en als we ons gelijk niet krijgen, kunnen wij nog altijd naar Europa", gaat Lefevere verder.