Rolstoeltennisser Joachim Gérard gaat er in eerste ronde Australian Open uit

Gérard had nochtans overtuigend de eerste set naar zich toegetrokken met 6-1, maar Cataldo draaide de rollen nog om met 6-4 en 6-2.



Voor onze landgenoot is het zo wat langer wachten op een nieuwe grandslamtitel. In 2021 won hij de Australian Open en Wimbledon.



In het dubbelspel bracht de meervoudige Masters-laureaat Roland Garros 2014, Australian Open 2017 en 2019 en Wimbledon 2019 op zijn palmares. In Melbourne speelt Gérard aan de zijde van de Japanner Takuya Miki.