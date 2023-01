David Goffin speelt niet op Australian Open door buikgriep: "Hij was helemaal leeg"

Goffin was de hele nacht ziek geweest en was niet in staat om te tennissen. "Ik moet mij jammer genoeg terugtrekken uit de Australian Open", gaf hij uitleg op Instagram. "Ik ben de hele nacht ziek geweest en kan vandaag geen wedstrijd spelen. Nu is het tijd om te herstellen en het volgende toernooi voor te bereiden."

David Goffin zou het dinsdag in de 1e ronde in Melbourne opnemen tegen de Fransman Laurent Lokoli, maar pas vlak voor die wedstrijd liet de Belg weten dat hij niet in actie zou komen.

Buikgriep nekt David Goffin: "Hij voelde zich zo leeg"

De makelaar van David Goffin gaf later vandaag een verklaring. "Het gaat om een buikgriep", verklaarde Martin Roux. "Meer is er niet aan de hand."

"David voelde zich plots erg slecht. Hij vertelde me dat hij de hele nacht had moeten overgeven en dat hij niet in staat was om te spelen."

"Zoiets gebeurt, ook al gebeurt het nu op het slechtst denkbare moment. Ik heb hem 's avonds nog eens gehoord, toen de match van Lokoli begonnen was, en David lag nog altijd in bed."

Over een terugkeer - binnenkort op de BW Open (Challenger in Louvain-la-Neuve)? - was er nog geen duidelijkheid.

"Eerlijk: David voelde zich zo leeg, zijn rentree is niet prioritair. We laten hem eerst recupereren."

"Hij zal uiteraard niet eeuwig in Australië blijven, maar momenteel hebben we nog geen terugreis gepland. Dat doen we zodra hij zich beter voelt."