Moedige Zizou Bergs bijt in het zand na viersetter tegen Serviër Djere

Zizou Bergs had al behoorlijk wat matchritme opgebouwd in Melbourne door zich vanuit de kwalificaties naar de hoofdtabel te knokken. Met de Serviër Laslo Djere (ATP-68) kreeg de Belg bovendien geen onmogelijke tegenstander tegenover zich in de 1e ronde.

In de 1e set werd een break van Djere in het 5e spelletje Bergs fataal, maar onze landgenoot bleek niet van slag. Met 2 breaks in de 2e set hing hij in minder dan een halfuur de bordjes weer in evenwicht.

De verzengende hitte begon dan mondjesmaat zijn tol te eisen. In set 3 had Bergs 2 keer een break voorsprong, maar Djere knokte terug en won de set uiteindelijk nog met 6-4.

Een mentale tik voor Bergs, die in een slopend 1e game van set 4 de kinesist op de baan vroeg voor verzorging. Maar ook dat kon niet meer baten voor een kranige Bergs. Djere gunde de Belg nog wat kruimels en serveerde de match vlotjes uit.

Het was de 2e keer dat Bergs op de hoofdtabel van een Grand Slam stond. Vorig jaar sneuvelde hij in Wimbledon ook in de 1e ronde.