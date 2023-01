Elise Mertens zet voormalige nummer 1 Muguruza opzij na moeizame driesetter

Met Garbiñe Muguruza kreeg Elise Mertens in Melbourne een gevaarlijke klant tegenover zich in de 1e ronde. De 29-jarige Spaanse won in 2016 op Roland Garros en een jaar later triomfeerde ze ook op Wimbledon. In 2020 speelde ze nog de finale op de Australian Open.

Muguruza is intussen wel weggezakt naar de 73e plaats op de WTA-ranking, maar kon wel met vertrouwen op de baan stappen, want haar vorige 2 ontmoetingen met Mertens had ze allebei gewonnen.

De Spaanse begon ook het best aan de wedstrijd tegen een slordig spelende Mertens, die veel onnodige fouten maakte (40 in totaal). In een wedstrijd met veel breaks won Muguruza set 1 met 6-3 en hing Mertens de bordjes weer gelijk in de tiebreak van de 2e set.

Daarna was het vat af bij Muguruza, die ook de unforced errors opstapelde. De Spaanse kon in de 3e set alleen nog het 1e spelletje winnen, maar dan stoomde Mertens door naar de winst. Voor Muguruza is het al van september vorig jaar geleden dat ze nog eens een wedstrijd kon winnen.

In de volgende ronde neemt Elise Mertens het op tegen de winnares van het duel tussen Lauren Davis (WTA-57) en Danka Kovinic (WTA-55). Davis won vorige week nog het toernooi in Hobart.