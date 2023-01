Ysaline Bonaventure sneuvelt in de 1e ronde op de Australian Open

Ysaline Bonaventure kende een goeie aanloop naar de Australian Open, met onder meer een plaats in de halve finales in Auckland. Maar in Melbourne kreeg onze landgenote in de 1e ronde geen makkelijke opdracht, met de taaie Russin Jekaterina Aleksandrova (WTA-18).

Aleksandrova had Bonaventure in het verleden al eens geklopt en liet er ook nu geen gras over groeien. De Russische ging in de 1e set meteen door de opslag van haar tegenstandster. Nadat Bonaventure opnieuw haar service had moeten inleveren kon Aleksandrova zich zelfs een rebreak permitteren om de set binnen te halen.

In de loden hitte in Melbourne ging Aleksandrova in set 2 door op haar elan, ondanks een matig draaiende service. De Russin sloeg wel veel meer winners dan Bonaventure en liet zo onze landgenote geen kans om zich weer in de wedstrijd te knokken. Na minder dan een uur was het afgelopen voor Bonaventure.