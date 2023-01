David Goffin hervat competitie na ziekte in Australië: "Kon amper op mijn benen staan"

Voedselvergiftiging

David Goffin (ATP-50) neemt deze week met een uitnodiging deel aan de BW Open, het Challengertoernooi in Louvain-la-Neuve. Goffin begint zijn toernooi woensdag met een duel in de eerste ronde tegen Kimmer Coppejans (ATP-220).

"Sinds twee dagen train ik weer", ging hij verder. "Ik heb veel energie en wil hier presteren. Het was heel logisch voor mij om naar hier te komen. Ik wil zo ver mogelijk raken in het toernooi, maar er zijn veel goede spelers aanwezig, dus makkelijk wordt dat niet."

"Ik had de dag voor mijn wedstrijd last van een voedselvergiftiging. Ik kon 48 uur nauwelijks op mijn benen staan. De ochtend van mijn wedstrijd had ik 38 graden koorts. Ik moest een beslissing nemen en dat was niet spelen."

Voorbereiding op Davis Cup

In de eerste ronde treft hij met Kimmer Coppejans een landgenoot. "Dat is heel leuk", aldus Goffin. "We kennen elkaar goed en trainen vaak samen. Op het circuit speelden we nog maar een keer tegen elkaar."



De Belgische nummer één in het mannentennis bereidt zich in Louvain-la-Neuve ook voor op de Davis Cup-confrontatie van België in en tegen Zuid-Korea op 4 en 5 februari.



"Als ik ver had kunnen doorstoten op de Australian Open, had ik misschien rechtstreeks naar Zuid-Korea kunnen gaan. Maar dat was niet het geval en dus was het logisch terug naar België te komen."



"Het is bovendien leuk een toernooi af te werken, dat is altijd beter dan trainen. Na Zuid-Korea kom ik ook nog een weekje terug naar België, vooraleer de toernooien in Rotterdam en Marseille te spelen", besloot hij.