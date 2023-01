Balans na de eerste week Australian Open: "Wie wil er eigenlijk winnen?"

De tenniswereld heeft dringend nieuwe gezichten nodig. Dan bedoelen we niet jonge gasten die een keer één grandslamtoernooi winnen en vervolgens weer wegzakken. Verraden door de druk. Maar mannen waar je kan op rekenen, die tien jaar op een rij elk jaar wel twee grandslamtoernooien winnen, die je blindelings kan invullen in je pronostiek.

De eerste waar we dan aan denken is de jonge Spanjaard Carlos Alcaraz. Maar hij kwam in Melbourne niet eens aan de start. Hij liep een spierblessure op in zijn rechterbeen. Hopelijk niet het begin van een lange serie.

Bonken als Feliciano Lopez, die tussen 2002 en 2022 79 (negenenzeventig) grandslamtoernooien op een rij speelde, die maken ze niet meer. Twintig jaar lang, altijd fit.

Wie is er dan nog? Rafael Nadal, man van vele oorlogen. Maar hij moet in veel oorlogen de ziekenboeg in. Het lichaam is versleten, en dat geldt ook voor Novak Djokovic. Die twee jutten elkaar wat op om toch maar de beste aller tijden te worden. Maar tennissen alleen is al belastend voor het lichaam, de constante druk wil er wel eens te veel aan zijn.

Nadal is al naar huis, in de steek gelaten door zijn rechterheup. Na afloop sprak hij ook over mentale vermoeidheid, terwijl het seizoen net begonnen is. Djokovic doet nog wel mee in Melbourne. Maar hij sukkelt dan weer met zijn linkerdij. Het is niet denkbeeldig dat de eerste echte topper op zijn pad Nole terug naar Servië stuurt.