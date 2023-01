Thierry Henry in poleposition bij de Rode Duivels? "Heb mijn diensten niet aangeboden"

Het lijkt wel georkestreerd hoe de ene na de andere Rode Duivel in interviews zijn sympathie en zelfs voorkeur uitdrukt voor Thierry Henry als nieuwe Belgische bondscoach.



Hoewel kandidaten zich tot vandaag konden aanmelden bij de KBVB (zie hieronder bij "gerelateerd") lijkt de topkandidaat nu al vast te staan. Of toch niet? Is Henry wel kandidaat om Martinez op te volgen?



"In tegenstelling tot wat her en der geschreven wordt, heb ik de Belgische voetbalbond nooit mijn diensten aangeboden", zegt Henry aan Sky Sports, waarvoor hij werkt als analist. "De waarheid heeft ook haar rechten, ik vind het belangrijk dat jullie dit weten."

Dat betekent natuurlijk niet dat de huidige assistent-bondscoach niet in de running zou zijn, maar als we Henry mogen geloven heeft hij zich de voorbije weken dus niet opgedrongen. Het is dus nog afwachten of "Titi" Tovenaar zijn magie effectief over de Duivels mag uitstrooien.