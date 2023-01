De sollicitatieprocedure is afgesloten: hoe snel krijgen de Rode Duivels nu een nieuwe bondscoach?

Henry ontkent kandidatuur

We herinneren u nog even aan de belangrijkste punten in de vacature: de bond zoekt een "ambitieuze serial winner, tactisch expert en internationaal ervaren people-manager."



De meest geciteerde naam de voorbije weken was alvast die van assistent-bondscoach assistent Thierry Henry. Onder meer Romelu Lukaku en Toby Alderweireld schoven de Fransman naar voor als nieuwe T1.



Alleen ontkende Henry vandaag opvallend genoeg dat hij zich kandidaat had gesteld om de nieuwe bondscoach te worden: "Ik wil duidelijk maken dat, in tegenstelling tot enkele berichten, ik nooit de Belgische voetbalbond mijn diensten aangeboden heb om de nieuwe trainer te worden."

I would like to make it abundantly clear that contrary to written reports, I have never contacted the Belgian FA offering my services as the new first team coach.

Wordt dus zeker nog vervolgd.