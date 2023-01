Ook Alderweireld ziet in Thierry Henry ideale nieuwe bondscoach: "De ultieme oplossing"

Afgelopen weekend liet Romelu Lukaku in een interview met Sky Italia al verstaan dat hij ervoor gewonnen zou zijn om Thierry Henry door te schuiven van de post van assistent naar hoofdcoach.



In Vrede op Aarde schaart met Toby Alderweireld nog een ander zwaargewicht bij de Rode Duivels zich achter de kandidatuur van de Fransman. "Henry heeft in zijn carrière alles gewonnen wat je kunt winnen."

"Bovendien kent hij de ploeg, dat is toch belangrijk. Ik snap dat er verjonging nodig is, maar je moet ook weten waar we vandaan komen. Henry zou wat dat betreft de ultieme oplossing zijn."

Op de vraag of ze bij de bond hem al gepolst hebben om zijn mening te geven, antwoordt Alderweireld met een kwinkslag: "Ik denk dat ze mijn nummer kwijt zijn."

Kijk vanavond naar de volledige aflevering van Vrede op Aarde, op Eén vanaf 21.40 uur, of kijk nadien op VRT MAX.