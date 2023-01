Ivan Leko maakt de cirkel rond: hij wordt coach bij zijn eerste club Hajduk Split

Ivan Leko was de voorbij twee seizoenen trainer in China, bij Shanghai Port. Maar aan de lokroep van Hajduk Split kon hij niet weerstaan.



Leko maakte op zijn 17e zijn debuut als voetballer bij de Kroatische topclub, waarvoor hij uiteindelijk 187 matchen zou spelen. Hierna begon hij aan zijn trektocht door Europa, waarbij hij ook in België belandde, eerst als speler en daarna als coach.



"Ik wist dat er een dag zou komen dat ik coach van Hajduk zou worden", zegt Leko. "Dit is dan ook een bijzonder emotioneel moment."

"Ik zal als coach vooral de nadruk leggen op energie, passie en emotie. Ik hoop dat de supporters het leuk zullen vinden om naar onze wedstrijden te kijken."



Hajduk is 6 keer kampioen van Kroatië geworden en daarvoor 9 keer Joegoslavisch kampioen. De laatste titel dateert wel al van 2005.