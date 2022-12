Met het nieuwe jaar in het verschiet heeft de Indonesische voetballer Hansamu Yama op de valreep nog serieuze kanshebber ingestuurd voor de verkiezing van Misser van het Jaar. In de interland tegen Brunei mikte de verdediger de bal voor een leeg doel nog onbegrijpelijk over. Geen nood: Indonesië won de wedstrijd met 7-0.