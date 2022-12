Voetbalwereld rouwt om Sinisa Mihajlovic: coach en ex-voetballer verliest strijd tegen leukemie

Als voetballer was Sinisa Mihajlovic een beenharde verdediger met een magistrale linkervoet. Begin de jaren 90 klopte hij aan de deur van de Europese voetbaltop door met Rode Ster Belgrado Europacup I te veroveren, de voorloper van de Champions League.

Het leverde Mihajlovic een jaar later een transfer op naar de Serie A, waar hij zich eerst bij Roma en later bij Sampdoria ontpopte tot een van de beste verdedigers in Italië.

Eind jaren 90 leverde hem dat een toptransfer op naar Lazio, dat met Mihajlovic in het hart van de defensie de titel pakte in 2000. Mihajlovic, gezegend met een fabelachtige vrijschop, sloot zijn spelerscarrière enkele jaren later af in Italië bij Inter. Met 28 goals uit vrije trap is hij nog steeds recordhouder in de Serie A.



Na zijn actieve loopbaan stapte Mihajlovic in het trainersvak. De Serviër was coach bij een handvol Italiaanse clubs en van 2012 tot 2013 ook even bondscoach van zijn land.

Mihajlovic' laatste klus als trainer was bij Bologna, waar hij sinds 2019 aan de slag was en begin september ontslagen werd. De voormalige verdediger vocht dan al enkele jaren een strijd uit tegen leukemie, een gevecht dat hem ook verschillende keren van de bank hield.

Begin deze week werd Mihajlovic met een zware infectie opgenomen in een Romeins ziekenhuis, waar hij vandaag op 53-jarige leeftijd overleden is.