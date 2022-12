Topclubs blijven strijdvaardig: "Super League is verre van dood, ze is springlevend"

Half april barstte in het Europese topvoetbal een oorlog los. 12 clubs hadden toen een akkoord gesloten om een Europese Super League op te richten, die zich zou afscheuren van de traditionele Champions League.

Maar de bom werd snel ontmanteld door de UEFA zelf. Die dreigde ermee om de Super League-clubs uit te sluiten van nationale en internationale competities (dus ook van EK's en WK's).

9 van de 12 teams trokken snel hun staart in. Enkel Real Madrid, Barcelona en Juventus bleven doorzetten.



In oktober bleek dat het project allerminst begraven is met de oprichting van A22. Dat is een bedrijf dat de Super League weer van de grond wil krijgen.



Gisteren deed de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie ook zijn zegje over de zaak.



Die is van mening dat de clubs van de Super League hun eigen competitie kunnen ontwikkelen "buiten het ecosysteem van de UEFA en de FIFA", maar ze kunnen niet tegelijkertijd "blijven deelnemen aan door de FIFA en de UEFA georganiseerde competities zonder voorafgaande toestemming van die bonden".



"Dat is een niet-bindend advies", zegt CEO van de A22 Bernd Reichart. "Wij blijven van mening dat de UEFA niet zowel rechter als partij kan zijn, zowel de organisator die de competitie regelt als diegene die de toegang tot de markt regelt."

Reichart benadrukt dat het nog niet game over is voor de Super League. "De Super League is verre van dood, ze is springlevend."