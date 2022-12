Jordan Skipper-Brown krijgt nieuwe kans bij Brussels na vechtscheiding met Leuven

Jordan Skipper-Brown, begin december om disciplinaire redenen ontslagen bij Leuven, krijgt een nieuwe kans bij Brussels.

De 22-jarige Amerikaanse center werd voor een proefperiode aangeworven door de Brusselse eersteklasser.

"Skipper-Brown is een polyvalente, energieke en erg atletische speler", klinkt het bij Brussels. "Hij zal het team verdedigend sterker maken en voor meer rebounds zorgen."

Bij Leuven werd de jonge speler een persona non grata toen hij tegen Luik "het terrein op eigen initiatief en zonder toelating verlaten had". Brussels hoopt dat hij in de hoofdstad wat meer binnen de lijntjes zal kleuren.