Loena Hendrickx bevestigt al het goede met brons in prestigieuze Grand Prix Final

Na haar oefening in de vrije kür kon Loena Hendrickx haar teleurstelling aanvankelijk niet verbergen.

Onze landgenote betrad als 4e van 6 deelnemers het ijs. Gespannen, want ze kwam in het begin 2 keer ten val. Maar Hendrickx toonde veerkracht en ging daarna niet meer in de fout. Goed voor 122,11 punten en de 5e plek in de vrije kür.

Een medaille leek net te hoog gegrepen voor Hendrickx, die gisteren 3e werd in de korte kür. Maar leidster Kaori Sakamoto zakte figuurlijk helemaal door het ijs in de vrije kür. De Japanse tuimelde zo naar de 5e plek algemeen.



Hendrickx hield met een eindscore van 196,35 punten haar 3e plek vast. De gouden medaille was voor de Japanse Mai Mihara (208,17), zilver voor de Amerikaanse Isabeau Levito (197,23).



Loena Hendrickx was dit jaar de eerste Belgische vrouw ooit in de Grand Prix Final, waarin de beste 6 kunstschaatssters van het seizoen het tegen elkaar opnamen. 5 weken geleden won ze in Angers de eerste Grand Prix uit haar carrière.