BEKIJK: Loena Hendrickx leidt na sterke korte kür in Grand Prix van Finland

Als laatste op het ijs van de Metro Areena in Espoo verzamelde de 23-jarige Loena Hendrickx 74,88 punten. Dat is ruim een punt meer dan de Japanse Mia Mihara met 73,58. Haar landgenote Mana Kawabe is met 67,03 derde.

Hendrickx start zo als leider aan de vrije kür van morgen. Daarenboven scoort ze goede punten met het oog op de finale van de Grand Prix, van 8 tot 11 december in Turijn.

Hendrickx en Mihara waren vooraf bestempeld als favorieten voor de voorlaatste van de zes Grand Prix. De Belgische won vorige maand haar eerste GP, in Frankrijk. Mihara was in Engeland de beste.

De top zes in de zes wedstrijden Grand Prixs plaatst zich voor de finale.