Val houdt Loena Hendrickx nipt van winst in Grand Prix van Finland

De 23-jarige Loena Hendrickx won begin deze maand in Angers als eerste Belgische ooit een Grand Prix.

Ook in Finland lag Hendrickx na de korte kür op titelkoers. Vandaag stond de afsluitende vrije kür op het programma.



Op het ijs van de Metro Areena in Espoo kwam Hendrickx één keer ten val. Goed voor 129,03 punten in de vrije kür en een totaalscore van 203,91 punten.



Haar Japanse concurrente Mai Mihara (gisteren 2e) had een goede dag en stootte Hendrickx van de troon met een totaalscore van 204,14 punten.

Het podium werd vervolledigd door een andere Japanse: Mana Kawabe (197,41 punten).