TAS onderzoekt dopingzaak rond Valijeva, schorsing van 4 jaar?

Het internationaal sporttribunaal TAS heeft een procedure opgestart in de dopingzaak rond de Russische kunstschaatsster Kamila Valijeva. Het wereldantidopingagentschap WADA maakte vorige week bekend de dopingzaak rond de 16-jarige Valijeva te laten behandelen door het TAS. Volgens WADA treuzelde het Russische antidopingagentschap RUSADA te lang in het dossier, dat tijdens de Winterspelen in Peking flink wat stof deed opwaaien.