Loena Hendrickx meet zich met schaatstop op prestigieuze GP Final: "Ze maakt kans op medaille"

Het schaatsseizoen telt in totaal 6 Grand Prixs, schaatsers mogen maximaal aan 2 Grand Prixs deelnemen. Dit weekend verzamelt de schaatstop in Turijn voor de Grand Prix Final, het hoogtepunt van het Grand Prix-seizoen. Mét Loena Hendrickx dus, als eerste Belgische vrouw in de geschiedenis.

"Het is een bekroning voor haar seizoen", vertelt Inge Van Meensel over de deelname van Hendrickx aan de Grand Prix Final. "Loena won dit seizoen de Grand Prix van Angers. In Espoo was ze ziekjes en werd ze na een val in de vrije kür 2e. Anders had ze daar ook zeker gewonnen."

Dankzij haar sterke prestaties in Angers en Espoo is Hendrickx dit weekend dus ook van de partij in Turijn, waar alleen de beste 6 schaatssters van het GP-seizoen mogen deelnemen. "Ik denk dat ze dit zelf ook niet verwacht had bij het begin van dit seizoen", meent Inge Van Meensel.