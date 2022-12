Kenia wil "oorlog" tegen doping opvoeren: "Even strafbaar als harddrugs"

World Athletics stelde dat Kenia "nog een lange weg te gaan heeft" om het vertrouwen te herstellen na een reeks dopingschandalen waarbij Keniaanse atletieksterren betrokken waren.

Minister van Sport Ababu Namwamba zei donderdag dat de Keniaanse regering meer dan ooit klaar is om "oorlog" te voeren tegen de dopingplaag. "We zullen van doping de duurste zaak maken waar je als sporter in terecht kunt komen."

"We willen het gebruik van dopingmiddelen even strafbaar maken als het gebruik van harddrugs", verklaarde de minister.

Dopingmisbruik is geen nieuw verschijnsel in het Afrikaanse land. Kenia, bekend om zijn midden- en langeafstandslopers, is sinds 2016 ingedeeld in categorie A (meest risicovol) op de controlelijsten van de Wereldatletiekbond en het Wereldantidopingagentschap WADA.

Tot de bestrafte atleten in 2022 behoren Diana Kipyogei, winnares van de Boston Marathon in 2021, en Mark Kangogo, de winnaar van de beroemde Sierre-Zinal trail in augustus.

Sinds 2016 zijn er al maatregelen aangekondigd door de Keniaanse staat om dopingmisbruik in te dammen, zoals de oprichting van het nationale antidopingagentschap en de ontwikkeling van een sanctiesysteem.