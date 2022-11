Een verjaardag om nooit te vergeten: Loena Hendrickx wint in Angers haar eerste Grand Prix

Loena Hendrickx had vrijdag in de korte kür al haar bloedvorm gedemonstreerd en begon zaterdag als favoriete aan de vrije kür. Onze landgenote reed een voor haar nieuwe vrije kür en deed dat met brio.

De eindzege van Hendrickx in Angers kwam niet meer in gevaar. Ze had uiteindelijk een ruime voorsprong op de Koreaanse Lee en de Japanse Sumiyoshi. Voor Hendrickx, die uitgerekend vandaag haar 23e verjaardag viert, is het haar allereerste overwinning in een prestigieuze Grand Prix.