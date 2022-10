Alexia Putellas, de Gouden Bal die Camp Nou doet vollopen, maar niet gespaard bleef door het lot

"Blauwe plekken op de speelplaats"

Alexia Putellas leerde al vroeg de kneepjes van het vak door het op de speelplaats van de lagere school op te nemen tegen de jongens, maar al snel sloot ze zich aan bij CE Sabadell, een club uit de buitenwijken van Barcelona.



"Mijn moeder was het beu dat ik altijd thuiskwam van school met gekneusde benen vol blauwe plekken. Daarom schreef ze me in bij een club, zodat ik zou stoppen met voetballen tijdens schooltijd", vertelt Putellas over haar eerste stapjes in het voetbal.



Het talent van Putellas wordt al snel opgemerkt door haar droomclub FC Barcelona, ook al had ze op haar 12e nooit durven te dromen van een echte voetbalcarrière. "Bij Barcelona werd het wel serieus, maar aan een leven als prof dacht ik op dat moment nog helemaal niet", klinkt het.



Na amper een jaartje in La Masia, de befaamde jeugdacademie van de Blaugrana, verhuist Putellas naar stadsrivaal Espanyol. Daar breekt ze op 16-jarige leeftijd door in het eerste elftal. Na een tussenstop bij Levante keert ze in 2012 door de grote poort terug naar FC Barcelona.