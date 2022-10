Ives Serneels wil aanblijven bij Flames: "Maar we strijden niet met gelijke wapens"

Enkele dagen na de uppercut die Portugal uitdeelde aan de Red Flames, zat bondscoach Ives Serneels samen met Sporza voor een lange babbel over zijn toekomst en die van het vrouwenvoetbal in België.

"Ontgoocheling is zelfs erger geworden"

Eerst winnen tegen Portugal, daarna tegen IJsland. Dat was de route die België naar het WK voetbal voor vrouwen moest brengen. Maar bij de eerste horde struikelden de Red Flames al. Enkele dagen later zindert die klap nog altijd na. "Het is zelfs nog erger dan donderdag", vindt Ives Serneels. "Het besef sijpelt nu naar binnen dat we geen WK gaan spelen." Serneels zag vooral zijn ploeg fysiek het onderspit delven. "Voor het EK (waar België de kwartfinale haalde, red) hadden we een lange voorbereiding om iedereen op haar niveau te krijgen." "Dan is het frustrerend als je 2 maanden later bepaalde punten niet meer terugziet. Niet iedereen was nog op dat niveau en dat zag je bij momenten op het veld. Het kon soms scherper en agressiever."

Niet iedereen was nog op het niveau van 2 maanden geleden. Dat is frustrerend. Ives Serneels

"Moeten we als federatie zelf de zaken in de hand nemen?"

Een andere, misschien nog grotere, frustratie van Ives Serneels is dat de nationale ploeg van Portugal uitsluitend uit profspeelsters bestaat, terwijl dat bij België maar voor de helft zo is. "Je krijgt het gevoel dat je niet met gelijke wapens strijdt en dat maakt me soms ongelukkig. Alleen mag ik niet ongelukkig zijn, maar moet ik naar oplossingen zoeken." Serneels acht het onwaarschijnlijk dat de Super League in België op korte termijn een profcompetitie wordt. "Toch moeten de speelsters van de nationale ploeg aan meer trainingsuren geraken. Hoe moeten we dat doen? Moeten we daarvoor zelf zaken in de hand nemen?" De bondscoach verwijst naar een systeem zoals bij het hockey, waar de Red Panthers voor een groot deel betaald worden door de federatie. In ruil daarvoor kunnen ze vaker met elkaar trainen. "Het is het laatste stukje dat we moeten dichtrijden om aansluiting te vinden met de top. Alleen is dat blijkbaar het moeilijkste. We moeten ervoor oppassen dat we niet blijven stilstaan."

Professionalisering is het laatste stukje dat we nodig hebben om aansluiting te vinden. Alleen is dat blijkbaar het moeilijkste. Ives Serneels

"Ik vrees niet voor mijn positie"