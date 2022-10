Nu Flames weer WK missen, dringt evaluatie zich op: "Is Serneels nog de juiste man voor deze groep?"

"Voor mij was dit de slechtste wedstrijd met inzet in een lange tijd", opent Hermien Vanbeveren haar analyse. "Het is geleden van de 4-0 tegen een sterk Noorwegen dat de Flames zo een pijnlijke nederlaag leden. Dit Portugal is toch niet van hetzelfde kaliber."

"Ik zag veel te weinig de wil om de match te winnen, wat heel vreemd is in aanloop naar je eerste WK. Ze waren simpelweg niet op de afspraak. Het was te laks, met een schijn van hoop op verlengingen en strafschoppen in plaats van een zege."



"Bij Portugal was de wil om te winnen er veel duidelijker. Je kan op verplaatsing zo'n do-or-die-match wel verliezen, maar de manier waarop is een groot minpunt."