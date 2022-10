Ballon d'Or: Benzema pakt de hoofdprijs, Kevin De Bruyne mee op podium

clock 22:04 22 uur 04.

clock 22:03 22 uur 03. KDB op het podium! Het is een historische podiumplaats voor Kevin De Bruyne. Hij eindigt als derde en dat is de beste prestatie ooit voor een Belg in deze verkiezing. . KDB op het podium! Het is een historische podiumplaats voor Kevin De Bruyne. Hij eindigt als derde en dat is de beste prestatie ooit voor een Belg in deze verkiezing.

clock 22:03 22 uur 03.

clock 21:56 21 uur 56.

clock 21:55 21 uur 55. Karim Benzema wint! En we krijgen de verwachte winnaar. Real-aanvaller Karim Benzema krijgt de trofee uit handen van zijn ex-coach Zinedine Zidane. . Karim Benzema wint! En we krijgen de verwachte winnaar. Real-aanvaller Karim Benzema krijgt de trofee uit handen van zijn ex-coach Zinedine Zidane.

clock 21:49 21 uur 49. Kevin De Bruyne mag een prijs in ontvangst nemen, niet individueel maar wel in naam van zijn club Manchester City. De Engelse kampioen is uitgeroepen tot club van het jaar. . Kevin De Bruyne mag een prijs in ontvangst nemen, niet individueel maar wel in naam van zijn club Manchester City. De Engelse kampioen is uitgeroepen tot club van het jaar.

clock 21:36 21 uur 36. Wat wordt de volgende trofee wou Didier Drogba weten van Courtois, misschien het WK? "Dat hoop ik", lachte de Belgische doelman. "We hebben een goed team met België. We hebben jammer genoeg verloren tegen Frankrijk in 2018. Nu kunnen we hopelijk nog beter doen." . Wat wordt de volgende trofee wou Didier Drogba weten van Courtois, misschien het WK?

"Dat hoop ik", lachte de Belgische doelman. "We hebben een goed team met België. We hebben jammer genoeg verloren tegen Frankrijk in 2018. Nu kunnen we hopelijk nog beter doen."

clock 21:33 21 uur 33.

clock 21:32 21 uur 32.

clock 21:31 21 uur 31. Nu wél raak voor Thibaut Courtois. En daar is nu wel de brede glimlach van Thibaut Courtois. Hij krijgt de Lev Jasjin-trofee als beste doelman. Courtois heeft dan ook een ijzersterk seizoen achter de rug. Hij won met Real Madrid de titel en de Champions League. En de Belg speelde erg vaak een hoofdrol, zeker in de finale van de Champions League hield hij met enkele saves de nul op het bord. Afgelopen seizoen liet hij 22 clean sheets optekenen in 52 wedstrijden. . Nu wél raak voor Thibaut Courtois En daar is nu wel de brede glimlach van Thibaut Courtois. Hij krijgt de Lev Jasjin-trofee als beste doelman.

Courtois heeft dan ook een ijzersterk seizoen achter de rug. Hij won met Real Madrid de titel en de Champions League. En de Belg speelde erg vaak een hoofdrol, zeker in de finale van de Champions League hield hij met enkele saves de nul op het bord. Afgelopen seizoen liet hij 22 clean sheets optekenen in 52 wedstrijden.

clock 21:29 21 uur 29.

clock 21:27 21 uur 27. 5. Mo Salah (Liverpool) 6. Kylian Mbappé (PSG) . 5. Mo Salah (Liverpool) 6. Kylian Mbappé (PSG)

clock 21:26 21 uur 26. Courtois op 7. Thibaut Courtois is op de 7e plaats gestrand in de verkiezing van de Ballon d'Or. En daar lijkt de doelman zelf ook niet echt tevreden mee te zijn. De Belg zal wellicht wel nog een andere prijs mee naar huis kunnen nemen want hij is de grote favoriet om beste doelman te worden. . Courtois op 7 Thibaut Courtois is op de 7e plaats gestrand in de verkiezing van de Ballon d'Or. En daar lijkt de doelman zelf ook niet echt tevreden mee te zijn.

De Belg zal wellicht wel nog een andere prijs mee naar huis kunnen nemen want hij is de grote favoriet om beste doelman te worden.

clock 21:21 21 uur 21.

clock 21:19 21 uur 19. Lewandowski is de beste aanvaller. Robert Lewandowski heeft zijn prijs op zak. De spits wint de prijs voor de beste aanvaller, de Gerd Müller-trofee. Lewandowski ruilde deze zomer Bayern München in voor Barcelona. . Lewandowski is de beste aanvaller Robert Lewandowski heeft zijn prijs op zak. De spits wint de prijs voor de beste aanvaller, de Gerd Müller-trofee. Lewandowski ruilde deze zomer Bayern München in voor Barcelona.

clock 21:16 21 uur 16.

clock 21:14 21 uur 14.

clock 21:12 21 uur 12. Putellas wint voor 2e jaar op rij. Alexia Putellas heeft net als vorig jaar de Ballon d'Or bij de vrouwen gewonnen. De speelster van Barcelona haalde het voor Beth Mead van Arsenal en Sam Kerr van Chelsea. Putellas was opnieuw outstanding bij Barcelona dit seizoen met 42 goals en 22 assists. Ze won met haar club de titel en speelde de finale van de Champions League. . Putellas wint voor 2e jaar op rij Alexia Putellas heeft net als vorig jaar de Ballon d'Or bij de vrouwen gewonnen. De speelster van Barcelona haalde het voor Beth Mead van Arsenal en Sam Kerr van Chelsea.

Putellas was opnieuw outstanding bij Barcelona dit seizoen met 42 goals en 22 assists. Ze won met haar club de titel en speelde de finale van de Champions League.

clock 21:04 Opnieuw winst voor Alexia Putellas. 21 uur 04. Opnieuw winst voor Alexia Putellas