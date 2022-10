Europees kampioen Engeland zet zegereeks ook voort tegen wereldkampioen VS

De Lionesses speelden voor het eerst weer in een volgepakt Wembley-stadion, waar ze op 31 juli het EK in eigen land wonnen. In de finale klopten ze toen Duitsland met 2-1.

Het thuispubliek gaf Engeland vleugels in de eerste helft. Lauren Hemp, winger van Manchester City, kon al na 10 minuten de score openen tegen de wereldkampioen.

De VS lieten zich niet doen: Sophia Smith vuurde niet veel later de gelijkmaker binnen. Maar na tussenkomst van de VAR mocht Engeland toch met een voorsprong de kleedkamers in: Georgia Stanway mikte de penalty binnen.

Engeland trok die zege ook over de streep, al kwam het nog twee keer met de schrik vrij. De Amerikaanse gelijkmaker werd afgekeurd voor heel nipt buitenspel en een strafschop werd teruggefloten door de VAR.

Het is pas de 3e keer in 11 matchen dat Engeland de VS kan kloppen. De Nederlandse bondscoach Sarina Wiegman zit zo aan een ongeslagen reeks van 23 wedstrijden. Voor Team USA kwam een einde aan een reeks van 21 zeges.