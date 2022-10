Julie Allemand twijfelachtig voor EK-kwalificatieduels met Belgian Cats door enkelblessure

De Luikse spelverdeelster van de Belgian Cats blesseerde zich eerder deze week en kon niet meedoen in de 76-64-zege van haar club ASVEL Lyon-Villeurbanne tegen het Spaanse San Sebastian, donderdagavond in de EuroCup. Het was voor Lyon de eerste officiële partij van het seizoen.

David Gautier, de nieuwe coach van Lyon, gaf vrijdag aan te rekenen op een afwezigheid van minstens drie weken. Dat betekent dat Allemand hoogst onzeker is voor de volgende EK-kwalificatieduels van de Belgian Cats.

Die staan op 24 november (tegen Noord-Macedonië) en 27 november (tegen Bosnië) op het programma. Beide wedstrijden worden in de Sportoase Arena in Leuven gespeeld.

Het zit de Cats niet mee. Sterspeelster Emma Meesseman, die zich op 26 september op het WK in Sydney blesseerde, is ook nog niet terug.

Ze miste het eerste duel van haar nieuwe club Fenerbahçe, woensdagavond in de EuroLeague tegen het Poolse Polkowice (73-46 nederlaag). Een datum voor haar wederoptreden werd nog niet vastgesteld.