BEKIJK: Loena Hendrickx zet beste korte kür neer op Grand Prix in Frankrijk

Morgen verjaart Loena Hendrickx, ze wordt dan 23 en mag als cadeau misschien wel hopen op een eerste GP-zege in haar carrière.

De Belgische begon alleszins goed in Frankrijk met een uitstekende korte kür. Hendrickx droeg een opvallende oranje-roze outfit en schaatste met veel zelfvertrouwen haar Latijns-Amerikaans getinte programma.

Een combinatie van twee drievoudige sprongen werd niet in het begin, maar verderop in het programma uitgevoerd, waardoor die bij de jury meer punten oplevert. Alleen op een pirouette viel misschien wat aan te merken, maar de jury beloonde haar toch met 72,75 punten.

De Zuid-Koreaanse Yelim Kim is met 68,93 tweede, de Japanse Mana Kawabe met 68,83 derde. De Zuid-Koreaanse Haein Lee, vooraf gezien als een van de grote concurrentes voor Hendrickx, kwam ten val.

"Het was leuk om hier te schaatsen", vertelde ze na haar oefening. "Ik denk dat ik nog beter kan, maar dat bewaar ik dan voor later. Deze korte kür is een nieuwe stijl voor mij, maar ik had dit seizoen wel zin om zoiets te proberen."