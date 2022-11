Loena Hendrickx zag droom in vervulling gaan: "Nu al een GP winnen, is te zot voor woorden"

De status van kunstschaatster Loena Hendrickx is na haar 2e plaats op het WK toch wat veranderd. In de eerste wedstrijd van het seizoen in Frankrijk werd onze landgenote meteen gebombardeerd tot topfavoriete.

Toch was er van die extra laag stress niks te merken op het ijs. "Ik heb mijn wedstrijd gewoon aangepakt zoals ik normaal gezien al doe. Niks speciaals. Ik wil altijd presteren en ben blij dat dit ook gelukt is."





Hendrickx won in Angers haar eerste Grand Prix. Na haar uitstekende korte kür, toonde ze zich zaterdag ook de beste in de vrije kür. "Ik zou deze overwinning naast mijn zilveren medaille op het WK durven plaatsen. Een GP winnen was altijd een droom. Dat dit nu al gelukt is, is te zot voor woorden."