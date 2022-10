Joris Nieuwenhuis is opnieuw voltijds crosser: "Ik werd niet gelukkig van koersen op de weg"

In de Wereldbeker-cross in Maasmechelen reed gisteren lange tijd een bebaarde Nederlander in 4e positie. Een verloren zoon uit het veld. Joris Nieuwenhuis.

De Nederlander was 2 maanden geleden nog van de partij in de Vuelta, als renner van Team DSM. Maar dat was niet meer met zijn volle goesting.

"Ik had wat moeite met het gedrang op de weg en met de lengte van de wedstrijden", legt Nieuwenhuis uit.

"In het peloton dacht ik heel vaak: "Wat zit ik hier te doen?" Ik merkte dat ik er niet gelukkig van werd en dat ik iets anders wou."