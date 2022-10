Paul Herygers gaat niet akkoord met Iserbyt: "Alle renners wisten op voorhand hoe parcours erbij lag"

1. Kritiek op parcours is onterecht

Eli Iserbyt en Lars van der Haar klaagden gisteren steen en been over het parcours van de gloednieuwe veldrit in Maasmechelen. "Te veel stenen en Wereldbeker-onwaardig", klonk het. "Volgens mij is het te vroeg om het parcours al af te schieten", reageert Paul Herygers. "Zelf had ik het parcours vrijdag verkend en ik vreesde toen wel dat er veel lekke banden zouden zijn zondag." "Uiteindelijk is dat volgens mij allemaal goed meegevallen. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen om wat stenen weg te gooien. Bart Wellens heeft dat gedaan en zelf heb ik dat ook gedaan." Herygers vindt dat de renners hun hand in eigen boezem moeten steken. "Iedereen wist op voorhand wat hen te wachten stond." "De renners hebben tijd gehad om hun fiets aan te passen aan de ondergrond. Ik sta achter de organisatie."

Je kan niet aan iedereen toegeven en vooral niet aan renners. De organisatoren hebben het meeste recht van spreken. Paul Herygers

Volgens Herygers moet de organisatie zich niet te veel aantrekken van de kritiek. "Iedereen heeft altijd een mening over het parcours. Jurgen Mettepenningen maande ooit aan om houten planken te leggen op het zand in Mol. Uiteindelijk is dat niet gebeurd en een renner van zijn team, Klaas Vantornout, won toen." "Je kan niet aan iedereen toegeven en vooral niet aan renners. De organisatoren, de mannen die de palen in het parcours kloppen en nadarhekken zetten, hebben het meeste recht van spreken."

2. De jonge meiden zijn niet meer te stoppen

Straffe vaststelling bij de vrouwen: met Van Empel, Pieterse en Van Anrooij kregen we in Maasmechelen krak hetzelfde podium als op het WK voor beloften vorig seizoen. Een momentopname of trekken we die lijn door? “Die jonge meiden zijn overgetalenteerd en zijn niet meer te stoppen. Ze denken niet aan een lief of aan uitgaan, ze denken enkel aan cross", weet Herygers. "Er is maar één iemand die raad weet met de jeugd: Lucinda Brand (die momenteel geblesseerd is). Zij zal nog venijnig voor de dag komen." Wat dan met Worst, Alvarado en Betsema? “Je kan niet blijven zalven. Het zou straf zijn als ze nog alle drie doorstoten naar de top. Want als je een steek

laat vallen, is het moeilijk om nog terug te keren. Maar ze mogen ons verrassen."

De jeugd boven bij de vrouwen met Pieterse, Van Empel en Van Anrooij op het podium.

3. Sweeck gooit alles wat hij in huis heeft op tafel

Laurens Sweeck verzilverde zijn goede seizoensstart gisteren met zijn eerste zege in een Wereldbekercross. "Sweeck komt van een topploeg", zegt Herygers. "Ik hoor niets anders dan lof voor

Pauwels Sauzen-Bingoal. Maar je zag Sweeck wegkwijnen bij die ploeg." "Het is mooi dat Pauwels Sauzen-Bingoal Sweeck gerespecteerd heeft en hem zonder slagen en verwondingen heeft laten vertrekken." Is Sweeck op weg naar zijn beste seizoen ooit? "Alles wat hij in huis heeft, smijt hij nu op tafel." "Je kan Sweeck natuurlijk ook aansmeren waar hij de voorbije jaren mee bezig is geweest. Hij heeft een mooi loon opgestreken en het is nog altijd aan hem om dikke resultaten neer te zetten. Maar nu doet hij dat goed."

4. De EK-favorieten: Iserbyt en Van Empel

Op 1 november vormt de Koppenberg traditioneel het strijdtoneel van een van de mooiste veldritten van het seizoen. Komend weekend trekken we naar de Citadel van Namen voor het EK veldrijden. Wie is favoriet bij de vrouwen? "Het is nog afwachten in welke categorie die jonge getalenteerde veldrijdsters zullen rijden (beloften of elite)", zegt Herygers. "Ik neem aan dat Fem van Empel na haar 4e zege op een rij in de Wereldbeker wel bij de elite zal meerijden." "Dan gaat zij als grote favoriete van start, want ze kan ook verduiveld goed klimmen. Bij Pieterse is het afwachten of zij bij de beloften rijdt of niet."

Iserbyt zal misschien wat vraagtekens hebben. Maar ik verwacht dat hij heel snel een antwoord zal geven op zijn manier. Paul Herygers