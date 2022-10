Paul Herygers vindt gloednieuwe veldrit in Maasmechelen een zaligheid: "800m diep, dat is enorm"

"Een zaligheid", zegt Paul Herygers over de nieuwe Wereldbekermanche in Maasmechelen. "Het is de meest verraderlijke van alle Wereldbekers die tot nu toe al gereden zijn." De vierde WB-manche van dit seizoen bivakkeert zondag op de terreinen achter het shoppingcenter Maasmechelen Village, gelegen tussen de Maas en het Nationaal Park Hoge Kempen. De renners zullen er slalommen tussen de mijnschachten en strelen ook de bijhorende terrils. Paul Herygers ziet dat het goed is: "Ze doen voorlopig alleen maar de kleine terril aan. Hopelijk mogen ze in de toekomst ook over de grote terril met zicht op de Maasvlakte." "Maar sowieso is dit voor de toeschouwers een aanrader. Op 150 meter afstand ligt het shoppingcenter en de natuur is niet te versmaden." Maar wat krijgen de renners dan voorgeschoteld? Onze Sporza-commentator stipt de belangrijkste punten aan.

1. Hevige schuine kant (maar niet in de eerste ronde)

"Klein, kort en hevig", weet Paul Herygers. "Maar de eerste ronde nemen ze deze schuine kant nog niet. En dat is goed, want op die manier kan de wedstrijd nog niet onthoofd worden." "Er is intussen ook een paadje gemaakt, waardoor deze schuine kant voor iedereen doenbaar is."

2. Opgepast voor de vele losse stenen!

Paul Herygers: "De vele losse stenen zijn niet noodzakelijk een probleem. Ook in Namen bijvoorbeeld heb je iets gelijkaardigs en daar zijn relatief weinig lekke banden." "Maar er was natuurlijk ook dat bewuste WK in Bieles (in 2017 in Luxemburg) waar Wout van Aert won en Mathieu van der Poel 4 keer lek reed. Voordeel hier is wel dat je de stenen ziet liggen. Het zijn geen verdoken snoodaards. "

3. Dwars door de mijnschacht

"Deze passage is eerder een ode aan de mensen die hier gewerkt hebben. 800 meter diep, dat is enorm. Het is mooi dat ze hier doorheen mogen crossen, maar moeilijkheden zie ik niet."

4. Pittige schuine kanten aan het speeltuintje

"Ik vind dit een mooie en pittige strook. Hier kan je de wedstrijd uit handen geven. De schuine kant is steil en het is springen van de ene geul naar de andere." "Het is de bedoeling om hier smerig hard door te rijden. Hoe harder, hoe liever."

5. Een zandbak(je)

"Het is eerder een opgehoogd stukje. Ik ben blij dat het erbij is, voor zij die van het zand houden. Maar moeilijk is het niet."

Conclusie: "Alles in huis voor een spannende cross"

"Het is een verraderlijke cross, maar je hoeft geen klimmersbenen te hebben. Dat doet ons hopen dat het een spannende wedstrijd zal worden."

