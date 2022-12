Hernan Losada beleeft WK op planeet Argentinië: "Mensen verkopen hun auto om naar Qatar te gaan."

Passie, idolatrie, bijgeloof, waanzin. In een Argentijns woordenboek wordt de betekenis van het woord "voetbalsupporter" net iets anders omschreven dan bij ons. Hernan Losada kijkt vanavond in zijn thuisland naar de wedstrijd tegen Oranje. "We zijn super bijgelovig. Elke verandering kan tot de uitschakeling leiden."

Het vertrouwen bij de trotse Argentijnen is helemaal terug. Na het verlies in de openingsmatch tegen Saudi-Arabië (nummer 51 op de FIFA-ranking) sloop twijfel in het hoofd en in het hart, maar zeges tegen Mexico, Polen en Australië hebben het vuur opnieuw doen oplaaien. "Voor Argentijnse fans is alles super positief of super negatief", vertelt Hernan Losada vanuit Argentinië. "Na de recente zeges is iedereen opnieuw heel enthousiast." Dat heeft volgens de ex-speler en trainer van Beerschot veel te maken met de factor Lionel Messi. "Hij is in vorm en is gelukkig. Dat zie je in interviews. Bovendien heeft hij gezegd dat het waarschijnlijk zijn laatste WK is. Dat zorgt voor enorme verwachtingen."

Voor Argentijnse fans is alles super positief of super negatief. Hernan Losada

Zingen en dansen tijdens de Argentijnse zomer

Aan de andere kant van de wereld maakt Hernan Losada exact het omgekeerde mee dan wij in België. De beleving is enorm en daar heeft ook de timing mee te maken. In Argentinië zijn ze het niet gewoon, een WK tijdens hun zomer. "Elke avond is het hier dertig graden. Iedereen komt samen met vrienden en familie en houdt bbq's. Overal in de straten hangen vlaggen en bij elk doelpunt stijgt een enorm geluid op. Ik kan het echt niet beschrijven." Nederland wordt de eerste grote test voor Argentinië op dit WK. Er is respect, maar geen angst in Buenos Aires en omstreken. "Nederland is een ploeg met ervaring en een slimme coach", legt Hernan Losada uit.



Maar het echte hoofdgerecht wordt pas een ronde later geserveerd. "Iedereen hier kijkt uit naar een clash met Brazilië. Het is 20 jaar geleden dat een ploeg uit Zuid-Amerika nog eens wereldkampioen werd. Dat is veel te lang geleden."



"Ik durf gerust te zeggen dat ik hoop dat het Brazilië wordt, als het niet Argentinië is."

Zuid-Amerikaans bijgeloof

Voetbalpassie in Zuid-Amerika is van een andere dimensie. Dat wordt ook duidelijk als we Losada vragen hoe hij de wedstrijd tegen Oranje straks zal volgen.

"Argentijnen zijn super bijgelovige mensen. Ik ga met exact dezelfde mensen kijken waarmee ik naar de wedstrijden tegen Mexico, Polen en Australië heb gekeken." "We zullen ook op dezelfde plaatsen zitten. We kunnen niets veranderen, want als iets anders is, kan dat de reden zijn dat Argentinië wordt uitgeschakeld."

40.000 voetbalgekke fans in Qatar...onder wie Barra Bravas

Naar schatting 40.000 gelukkige Argentijnen zullen de wedstrijd tegen Nederland niet in eigen land volgen, maar in het indrukwekkend Lusail stadion. De landgenoten van Hernan Losada hebben zich in Qatar alvast gekroond tot wereldkampioen in supporteren. "Ik kan dat niet verklaren", is zelfs Losada onder de indruk. "De afstand is enorm. Met een vliegtuig moet je drie of vier keer overstappen en de kosten zijn ook heel hoog." "Mensen verkopen hun auto's of jagen hun spaargeld erdoor om naar Qatar te gaan. Misschien waren sommige van plan enkel de groepsfase mee te maken, maar blijven ze door de passie en het enthousiasme daar."

Zeker de grote ploegen in Argentinië hebben fans die betaald worden. Hopelijk blijft alles geweldloos. Hernan Losada