8 ervaringsdeskundigen over "Mission Impossible": hoe stop je Lionel Messi af?

Moet Nederland helemaal inzakken om Lionel Messi vrijdagavond aan banden te leggen? Of moet het net zelf dominant spelen om de dribbelaar te versmachten? 4 spelers en 4 trainers aan het woord over hun plan van aanpak om de mission impossible tot een goed einde te brengen: "Je mag niet met respect spelen tegen Messi."

1. Psychologische oorlogsvoering

José Bosingwa stond met Chelsea tegenover Barcelona in de Champions League van 2009. Het bleef 0-0 op Stamford Bridge, Bosingwa hield op de linksachter Messi uit de wedstrijd.

"De mentale voorbereiding op het duel met Messi is essentieel, nog meer dan de fysieke", zo zegt Bosingwa over die wedstrijd bij Bleacher Report. "Je moet je angst opzij zetten om tegenover hem te spelen."

Als je met angst aan de wedstrijd begint, laat je Messi in de wedstrijd komen. Dan is het eigenlijk al voorbij. José Bosingwa, ex-speler Chelsea

"Als je met een instelling van te veel respect of angst begint, laat je Messi in de eerste minuten in de wedstrijd komen. Dan is het eigenlijk al voorbij. Hij krijgt dan vertrouwen en dat van jou verdwijnt. Je mag hem nooit op zijn gemak laten voelen."

Huidig Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti schakelde vorig jaar het PSG van Messi uit in de Champions League.

In een column bij Sina Sports een vijftal jaar geleden had Ancelotti het al over het psychologische proces. "Je mag je nooit alleen op hem focussen in je hoofd. Als je enkel maar aan Messi denkt, wordt het mentaal moeilijk om je te wapenen tegen hem. Hij beheerst je gedachten dan."

Courtois liet zich duidelijk niet beïnvloeden door angst of respect tegenover Messi: hij stopte zijn strafschop vorig jaar in de CL.

2. Zelf met veel dominantie en pressing spelen

Ook verdediger Arne Friedrich hield met Duitsland op het WK van 2010 stand tegen Argentinië. Het werd zelfs een serieuze bolwassing voor Messi en zijn ploeggenoten: 4-0.

"We speelden met minstens 2 spelers die altijd bij Messi bleven. Argentinië speelde altijd via hem om tot kansen te komen, dus dat maakte het makkelijk voor ons om volledig op hem te focussen", zo doet Friedrich uit de doeken bij Bleacher Report.

"Om hem helemaal niet aan de bal te laten komen, probeerden we met hoge pressing te spelen. Zo onderschepten we de bal voor die bij hem kwam. We probeerden wat hoger te spelen en niet te ver in te zakken."

Een soortgelijke aanpak zagen we van de Duitse coach Jürgen Klopp met Liverpool tegen FC Barcelona. In de halve finale van de Champions League in 2019 werd het 4-0 op Anfield.

De Nederlander Pep Lijnders, assistent van Klopp bij Liverpool, geeft bij The Coaches' Voice een woordje uitleg. "Virgil van Dijk was geweldig in die wedstrijd tegen Messi. Maar ook Fabinho was heel belangrijk om de passlijnen af te snijden vanuit het middenveld."

Je mag niet enkel met respect spelen tegen Messi, dan geef je hem sowieso te veel ruimte. Pep Lijnders, assistent van Jürgen Klopp

Liverpool speelde dominant voetbal en liet Messi niet in de wedstrijd komen. "Klopp zegt altijd dat je niet enkel met respect mag spelen tegen de beste spelers ter wereld. Anders geef je Messi sowieso te veel ruimte, uit respect voor de voetballer die hij is."

De spelers van Liverpool zaten elke keer kort op Messi.

3. Niet met één speler mandekking op Messi spelen

"The Special One", José Mourinho, stond in zijn trainerscarrière vaak genoeg tegenover het Argentijnse dribbelwonder. In de Champions League van 2010 versloeg hij met Inter het Barcelona van Messi met 3-1.

In The Coaches' Voice doet Mourinho het verhaal over die halve finale. "Messi speelde toen in theorie vanaf rechts, maar in de praktijk zwerfde hij overal heen. Afhankelijk van de positie waar hij heen ging, was een andere speler voor hem verantwoordelijk." Hoe pakte Mourinho dat qua dekking dan aan? "Het was zelfmoord om gewoon de linksback op Messi te plakken en hem overal heen te laten volgen. Dan kwam er daar veel te veel ruimte te liggen voor de opkomende Dani Alves."

Roberto Di Matteo hield met Chelsea Barcelona uit de finale van de Champions League in 2012. In de heenwedstrijd van de halve finales wonnen de Londenaars met 1-0.

Steve Holland, toenmalig assistent van Di Matteo, heeft nog wat raad voor Nederland uit die wedstrijd. "Messi haakte toen vanaf rechts af en kwam naar binnen, op zoek naar de ruimtes", zo herinnert hij zich bij The Coaches' Voice.

We gebruikten 3 spelers om de ruimtes rond hem dicht te houden. Van een eenzame bewaker draait hij zo weg. Steve Holland, assistent van Di Matteo bij Chelsea

"We gebruikten toen zelfs 3 spelers om de ruimtes rond hem dicht te houden. We wilden altijd genoeg mensen rond Messi hebben om te voorkomen dat hij zomaar kan wegdraaien. Een eenzame bewaker kapt hij al snel uit." Hetzelfde geluid horen we bij Carlo Ancelotti en Arne Friedrich. "Man op man verdedigen tegen Messi is onmogelijk, het is een taak van het team", zegt die eerste erover. "Ikzelf, Khedira en Schweinsteiger speelden allemaal in de buurt van Messi", vult Friedrich aan.

Een vroegtijdige exit op het WK en in de CL: 2010 was een jaar om snel te vergeten voor Messi.

4. Compacte organisatie

Real Madrid-legende Xabi Alonso speelde jarenlang tegen Messi en Barcelona. Met wisselend succes van seizoen tot seizoen, maar Real won meer dan eens van de Catalaanse rivalen.

"Aanvankelijk hadden we een andere tactiek voor Messi", zo vertelt Xabi Alonso bij The Coaches' Voice. "Hij speelde als valse 9 en lokte Sergio Ramos zo mee in de pressing naar het middenveld. Zo kwam er veel ruimte vrij, waarin Messi dan Villa of Pedro kon aanspelen." Een andere aanpak rendeerde beter voor Real. "Ramos bleef in de verdediging staan en ik bleef bij Messi in plaats van bij Xavi. Daardoor had die laatste wel meer ruimte en had Barcelona de controle over het balbezit en de wedstrijd, maar we stonden veel compacter."

Je moet absoluut vermijden dat Messi naar binnen kan komen. Hem op de flank houden neutraliseert een groot deel van het gevaar. Carlo Ancelotti, trainer Real Madrid

José Mourinho, ex-trainer van Real Madrid, is naast de bewaking van Messi door meerdere spelers ook een voorstander van de compacte organisatie. "We hadden heel wat varianten op allerlei loopbewegingen van Messi, maar de hoofdzaak bleef altijd hetzelfde: geef hem absoluut geen ruimte en verdedig in blok." Ook Carlo Ancelotti, de huidige trainer van Real Madrid, is het eens met die aanpak. "Je moet absoluut vermijden dat Messi de ruimte heeft om naar binnen te komen vanaf rechts. Hem op de flank houden neutraliseert een groot deel van het gevaar."

Hier is het al te laat: Messi had ruimte om naar binnen te komen en aan te leggen met zijn linker.

5. Raad uit de vorige Nederland - Argentinië

De laatste ervaringsdeskundige kan zijn raad gewoon in het Nederlands doorspelen aan Louis van Gaal en co. Ron Vlaar speelde op het WK van 2014 tegen Argentinië en hield de nul op het bord tegen Messi.

Bij Voetbal International geeft de ex-verdediger mee dat "je als team moet anticiperen op de klasse van Messi. Er werd geen verdediger specifiek op hem gezet, het was een taak als team."



Zelfs als je zelf in de aanval bent, mag je Messi geen seconde uit het oog verliezen. Ron Vlaar, ex-international Nederland

"Waar je vooral op moet letten? Zelfs als je zelf in de aanval bent, mag je Messi geen seconde uit het oog verliezen. Bij balverlies proberen ze hem meteen aan te spelen in de ruimtes die er dan liggen."