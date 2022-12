5x Nederland-Argentinië op WK: 1 finale, de toets van Bergkamp en Van Gaals nederlaag

Vier jaar na de verloren finale in West-Duitsland staat Nederland opnieuw in een WK-finale tegen het gastland. In Nederland woedt een hetze over het regime in Argentinië, in de finale is er ook strijd op het veld.

Bij 1-1 in de slotminuut strandt de bal van Rensenbrink op de paal, in de verlengingen heeft Kempes wel een portie geluk. Het gastland kroont zich tot wereldkampioen: 3-1.