Youri Mulder vreest "hyperfocus" op Lionel Messi: "En dan rood na 10 minuten"

Terwijl het kritiek regent op Oranje, vertelde Sonck: "Ik schat Nederland hoger in dan Argentinië. Als team zijn ze veel beter. Mijn gevoel zegt me dat ze winnen."

Of het nu Angel Di Maria of Lionel Messi is: je moet altijd 100 procent verdedigen.

De naam is gevallen: Lionel Messi. "Het gaat de hele tijd over Messi", vertaalde Youri Mulder toch een beetje zijn ergernis.

"Ik ben bang dat Nederland zo overgefocust zal zijn op Messi dat ze na 10 minuten al rood krijgen."

"Je moet normaal spelen en in balbezit goed zijn. Of het nu Angel Di Maria of Lionel Messi is: je moet altijd 100 procent verdedigen."

"En Argentinië geeft altijd ruimte weg, zelfs tegen Australië. Maar speel niet te verdedigend. Die fout hebben ze gemaakt in de groepswedstrijden."

Auteur Thomas Rijsman - als Belg geboren en getogen in Nederland - stipte nog 2 elementen aan: "Nederland speelt door de uitfans een echte uitwedstrijd en als Oranje wint, dan is dat het einde op het WK van Messi."