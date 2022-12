Het verval van Cristiano Ronaldo: "Als je afhangt van individuele kwaliteiten, dan kan het snel gaan"

"Ik had het niet verwacht", vertelde Hein Vanhaezebrouck over de zet van Fernando Santos om Cristiano Ronaldo tegen Zwitserland op de bank te posteren. "Maar hij heeft punten gescoord en Ronaldo zal moeten zwijgen."

"Hij zal waarschijnlijk nog minuten maken, maar Portugal leverde een straffe prestatie zonder hem", zag Franky Van der Elst.

"En ginds roepen ze al langer om zonder hem te spelen. Het zou kunnen dat het gedaan is voor hem."

Ronaldo was lange tijd de leider, maar lijkt nu een blok aan het been. "Ronaldo was de grootste winnaar ter wereld. Hij wilde in alles de beste zijn en was dat ook", begon Vanhaezebrouck zijn doorlichting.

"Hij wilde het hoogst springen, het snelst sprinten, het hardst trappen. En hij wilde de meeste goals maken."

"Maar als je puur van individuele kwaliteiten afhangt, dan komt er plots verval waarbij je niet meer de beste bent."

"Lionel Messi kan nog altijd vanuit de combinatie voetballen, iets wat Ronaldo nooit heeft gekund. Dan kan het plots heel snel gaan."