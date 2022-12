Terwijl ploegmaats vieren, druipt Ronaldo af: Portugese vedette kan ontgoocheling niet wegsteken

De timing van de beelden en de analyse in de studio kon niet beter zijn.

Youri Mulder oordeelde dat de degradatie van Cristiano Ronaldo bij Portugal een soort van einde is voor de vedette. Al hoopte de Nederlander "dat hij genoegen kan nemen met een rol op het tweede plan."

Ondertussen toonden beelden hoe Ronaldo - die een kort applausje naar het publiek gooide - zichtbaar ontgoocheld op zijn eentje naar de kleedkamer wandelde. Zijn ploegmaats stonden op dat moment uitbundig met de fans te vieren.

Pijnlijk.

Het toont aan dat de verrassende plek op de bank hard is aangekomen bij Ronaldo. Een kwartier voor tijd viel de wereldster in met een geforceerde glimlach. Bijna kon een doelpunt de pijn verzachten, maar Ronaldo zag zijn treffer afgekeurd voor buitenspel.

Achteraf kreeg bondscoach Fernando Santos uiteraard veel vragen over zijn gepasseerde aanvoerder. Die benadrukte dat er geen probleem ontstaan is: "We zijn al jaren vrienden. Cristiano is het voorbeeld van een geweldige kapitein. Dit was gewoon een tactische keuze."