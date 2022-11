Ronaldo claimt zelfs na match goal en oogst kritiek in Villa Sporza: "Toont dat alles rond hem draait"

"Een echte doelpuntenmachine", klonk het in Villa Sporza over Cristiano Ronaldo. Tegen Uruguay gisteren claimde de Portugees de openingstreffer, maar zijn aandeel bleek onbestaand. Toch juichte de diepe spits alsof hij zelf scoorde en ook na het eindsignaal hield hij vol dat het zijn doelpunt was. Tot grote ergernis van Wesley Sonck: "Is dit Portugal niet beter af zonder?"