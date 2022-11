Vidarsson licht Rode Duivels door: "Toon meer lef en speel die moeilijkere pass"

"Maar het is aan die spelers om nu meer lef te tonen. Het is logischer dat je voorzichtiger wordt als je ouder wordt. Op mijn 19e heb ik gebungeejumpt, nu zou ik dat nooit meer doen."

Nu het stof na de Marokkaanse opdoffer is gaan liggen, kan de nuchterheid terugkeren. En wie is er nuchterder dan de koele IJslander Arnar Vidarsson? Vidarsson dook speciaal voor Villa Sporza in de "verborgen" statistieken van de Belgische ploeg.

"Martinez vraagt niet om die bal eindeloos rond te spelen"

Vidarsson haalt er de data bij die zijn standpunt moeten staven. "Het kostte de Belgen 65 baltoetsen om 1 keer in de 16 meter te geraken. Puur omdat ze die moeilijke pass niet durven te geven. Topploegen doen dat wel, de Belgen een paar jaar geleden ook."

"De data wijzen er ook op dat de Belgische spelers wel diep willen lopen, er is genoeg beweging. Alleen wordt die bal niet gespeeld."

"Daarom: durf die bal de 16 in te spelen. Gooi die druk van je schouders! Ze kunnen het allemaal. Martinez vraagt niet om die bal eindeloos rond te spelen, hoor. Dat doen de spelers zelf."

Is een belangrijk probleem niet dat meester-passer Kevin De Bruyne voorlopig te weinig in stelling werd gebracht? "De Bruyne heeft 87 keer de bal gevraagd, maar die maar 30 keer gekregen. Dan is het logisch dat hij op een gegeven moment de bal komt vragen bij de verdediging. Maar dat is juist wat de tegenstand wil."