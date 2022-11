Portugal wint titanengevecht met Uruguay en mag naar de 1/8e finales

Portugal - Uruguay in een notendop:

Bentancur vergeet kunststukje te bekronen

Portugal tegen Uruguay, dat was een heruitgave van de 1/8e finale op het vorige WK. Toen trok Uruguay aan het langste eind dankzij twee treffers van Cavani en die kreeg vandaag bij de Celeste de voorkeur op Luis Suarez. Bij Portugal werd dan weer de 39-jarige Pepe nog eens van stal gehaald om de geblesseerde Danilo te vervangen. Portugal had in de eerste helft het leeuwendeel van het balbezit, maar puurde daar amper kansen uit. Een volley van Carvalho, een afgeweken schot van Félix. Niet onaardig allemaal, maar ook niet gekadreerd. Het felle Uruguay hield de deuren goed dicht en kwam zelf ook niet verder dan een kopbal van Gimenez op het dak van het doel. Rond het halfuur pakte Bentacur plots uit met een heerlijke klasseflits. Hij zette Dias en Carvalho in de wind met een magistrale dribbel, maar vergat zijn actie te bekronen. Oog in oog met Costa kreeg hij de bal net niet voorbij de doelman. De schreeuw van frustratie galmde door het Lusail-stadion.

Fernandes loodst Portugal naar 1/8e finales

Een veldbestormer met een regenboogvlag zorgde voor de eerste opwinding na de rust, maar enkele minuten later eiste Ronaldo de aandacht op. Hij aaide een voorzet van Bruno Fernandes en verlengde de bal in doel. Of dat wou hij iedereen toch laten geloven. De beelden toonden een ander verhaal, de openingsgoal kwam op naam van Fernandes.



Cavani kreeg enkele minuten later al een uitstekende kans op de gelijkmaker, maar zijn volley ging helemaal de mist in. Met enkele frisse krachten tussen de lijnen voerde Uruguay de druk stelselmatig op. Een pegel van Maxi Gomez strandde op de paal, Suarez besloot van dichtbij in het zijnet, De Arrascaeta botste op doelman Costa.



Portugal zag af en toe sterretjes, maar trok finaal toch het laken helemaal naar zich toe. In de slotfase ging de bal op de stip voor hands van Gimenez en Bruno Fernandes zette de penalty feilloos om. Bijna werd het zelfs nog een hattrick voor de middenvelder, doelman Rochet en de paal staken er een stokje voor.



Portugal is dankzij de 6 op 6 nu al zeker van een plek in de 1/8e finales. Voor Uruguay wordt het op de slotspeeldag nog flink knokken in de wedstrijd tegen Ghana.