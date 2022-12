De erfenis van illustere voorgangers tovert hij weg met goals: wie is Gonçalo Ramos?

Later zouden daar nog twee treffers en een assist bijkomen. Hattrick-held onder de ogen van Ronaldo - mocht die laatste niet zo eerzuchtig zijn, had hij ongetwijfeld een applausje gegeven.

De Tovenaar

Een keuze die ze zich niet zouden beklagen. In de competitie staat de teller momenteel op 9 treffers. En in de groepsfase van de Champions League maakte Ramos eveneens indruk.

In zijn eerste partij dit seizoen pakte de Portugees meteen uit met (alweer) een hattrick tegen Midtjylland. Verschillende clubs in de Premier League en ook PSG ontdekten de verborgen parel en probeerden Ramos weg te lokken, maar Benfica hield het been stijf.

Bijnaam van Ramos is overigens "The Wizard", omdat hij bij de jeugdploegen op magische wijze rebounds leek aan te trekken in de zestien. Al verraadt de kwaliteit van zijn goals op het WK dat het allerminst geluk is.

Kandidaatkopers van afgelopen zomer zullen eens gevloekt hebben. Bij Benfica rekenen ze vanaf nu ongetwijfeld een WK-taks mee.

Wat zou straks de vraagprijs zijn?