Christophe Achten is bij Aalst de opvolger van de ontslagen Idner Martins

Christophe Achten is al jaren een gerespecteerde coach in de Belgische volleybalwereld. Hij was meerdere jaren assistent onder Dominique Baeyens bij de Red Dragons.

De voorbije seizoenen was hij in het buitenland aan de slag. Hij was actief in IJsland, Finland en Duitsland. Zijn laatste team Frankfurt besloot net voor de start van het huidige seizoen niet meer van start te gaan, waardoor Achten zonder club viel.

Aalst laat ook weten dat spelers Lennart Heckel en Leon Meier met Achten overkomen van het gestopte Frankfurt.

Aalst staat momenteel tegenvallend 7e in de Lotto Volley League. Vrijdag zette de club de samenwerking stop met hoofdcoach Idner Martins.