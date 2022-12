Aalst zet coach Idner Martins op de keien na mindere resultaten de jongste weken

De 43-jarige Idner Martins nam deze zomer bij Aalst het roer over van Johan Devoghel, die 10 jaar hoofdcoach was bij de club.



Na een veelbelovende start van het seizoen sloop er de jongste weken zand in de machine. Aalst is momenteel pas 7e in de competitie en dreigt ook uitgeschakeld te worden in de 1/8e finales van de Challenge Cup.



Om het tij zo snel mogelijk te keren, neemt Aalst nu afscheid van Martins. "Voor een club als Lindemans Aalst is de play-offs halen absoluut een must. Het lag zeker niet aan het enthousiasme en charisma van Idner, maar in de sport gelden nu eenmaal ook andere regels", klinkt het op de website van de club.



"T2 Joost Van Kerckhove neemt tot nader order de trainingen over. De club wenst Idner te bedanken voor zijn inzet en betreurt dat ze deze beslissing moest nemen."