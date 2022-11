Daniel Ricciardo keert als reserverijder terug naar Red Bull: "Ben echt enthousiast"

Afgelopen weekend raakte het nieuws al bekend in de media, maar nu is er ook een handtekening. Ricciardo reed van 2014 tot eind 2018 voor Red Bull en keert terug van McLaren, nadat hij zijn zitje als vaste rijder bij McLaren had moeten afstaan aan zijn landgenoot Oscar Piastri, de F2-kampioen van 2021.

"Ik ben echt enthousiast om terug te keren naar Oracle Red Bull Racing als hun derde coureur in 2023", zei de achtvoudig racewinnaar in een verklaring.

"De mogelijkheid om bij te dragen aan en omringd te worden door het beste team in de F1 is enorm aantrekkelijk, terwijl het me ook wat tijd geeft om me op te laden en te heroriënteren."