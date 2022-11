Daniel Ricciardo wordt reserverijder bij Red Bull, maar "hij zal Sergio Perez zeker niet vervangen"

Het contract van Ricciardo bij McLaren loopt op het einde van volgend seizoen pas af, maar de renstal besliste om het één jaar vroeger te laten eindigen. Daardoor zit de ervaren Australiër in 2023 zonder team.

Red Bull, zijn ex-team, heeft Ricciardo toch nog een reddingsboei gegooid voor volgend jaar. Hij wordt er testrijder.

Christian Horner, baas van het team van Max Verstappen en Sergio Perez, liet wel meteen verstaan dat Ricciardo in geen geval de vervanger van Perez is of zal zijn in de toekomst. Tussen Verstappen en Perez boterde het niet in Brazilië.

"Checo heeft nog een contract voor twee seizoenen bij Red Bull", zegt de Britse teambaas van Red Bull. "Het partnerschap tussen Verstappen en Perez heeft ons ongelooflijke successen opgeleverd."

"Hun relatie is ook goed en we hebben geen enkele reden om iets aan ons duo te veranderen de komende jaren."

Ricciardo won in het verleden al 7 GP's voor Red Bull, nadien ging het bergaf voor de Australiër bij Renault en McLaren.