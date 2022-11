Lewis Hamilton gehuldigd als ereburger in Brazilië: "Ben eindelijk een van jullie"

"Nu kan ik eindelijk zeggen dat ik een van jullie ben", verklaarde Lewis Hamilton in het Braziliaans Nationaal Congres.

Nadat de Brit de onderscheiding in de hoofdstad Brasilia onder groot gejuich van de afgevaardigden in ontvangst had genomen, sprak hij het aanwezige publiek kort toe. "Ik hou van Brazilië, ik heb altijd van Brazilië gehouden."

In juni stemde het Lagerhuis van het Nationaal Congres over het ereburgerschap van Hamilton. Parlementslid Andre Figueiredo diende het voorstel in, nadat de zevenvoudige wereldkampioen vorig jaar de Grote Prijs van Brazilië won en vervolgens met de Braziliaanse vlag wapperde op het podium.

Hamilton heeft in zijn carrière al meermaals aangegeven dat de Braziliaan Ayrton Senna zijn grote idool en inspiratie was als kind. Met het ereburgerschap in zijn land staat Hamilton alweer een stapje dichter bij zijn overleden held.